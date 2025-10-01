Avrupa Borsaları Karışık Seyirde: Enflasyon ve PMI Verileri Öne Çıkıyor

Avrupa borsaları karışık bir seyir izliyor

Avrupa borsalarında, ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle kapanmasının ardından küresel risk iştahının azalmasıyla karışık bir görüntü hakim.

Piyasa rakamları

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 558,8 puan seviyesinde işlem görüyor.

DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.811 puan seviyesinde seyretti.

FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.375 puan düzeyinde bulunuyor.

FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 42.581 puan, IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 15.418 puan ve CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.900 puan seviyesinde işlem görüyor.

Veri takvimi ve beklentiler

Piyasalar, bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Ayrıca bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi vereceği düşünülen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek.

Bunun yanı sıra, analistler Avro Bölgesi enflasyonu ile birlikte ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri'nin piyasa yönü üzerinde etkili olmasını bekliyor.

Jeopolitik gelişmeler

Bölgede jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü olduğunu belirtmişti.

Analist yorumu

Analistler, bölge genelinde bugün açıklanacak PMI, enflasyon ve ADP verilerinin piyasaların kısa vadeli seyri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. ABD kaynaklı belirsizliklerin risk iştahını baskıladığı da not ediliyor.