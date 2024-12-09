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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Avrupa borsaları, hafta başında karışık bir görünüm sergileyerek işlem gününü tamamladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:39
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,14 artarak 521,22 puana yükseldi.

Ülkeler Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,52 değer kazanarak 8.352,08 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,72 artışla 7.480,14 puana yükseldi. Almanya'da ise DAX 40 endeksi %0,19 azalarak 20.345,96 puana; İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,55 gerileyerek 34.559,83 puana indi.

Avro/Dolar Paritesi ve Piyasa Gelişmeleri

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla %0,05 artışla 1,057 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan jeopolitik gelişmelere ve Çin siyasi liderliğinin ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesine yönelik çağrılara odaklandı.

Yatırımcı Güven Endeksi ve DTÖ'den Beklentiler

Avro Bölgesi'nde kasım ayında eksi 12,8 puan olan yatırımcı güven endeksi aralık ayında eksi 17,5'e gerileyerek, geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı bir toparlanma göstermesinin beklendiğini, ancak politik belirsizliklerin ortaya çıktığını bildirdi.

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