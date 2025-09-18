Avrupa borsaları yükselişle kapandı: Stoxx Europe 600 %0,8 arttı

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 %0,8 artışla 555,01 puana yükseldi, Fed 25 bp indirdi, BoE faizleri sabit tuttu.

Avrupa borsaları haftanın dördüncü gününü yükselişle kapattı

Piyasa kapanış rakamları

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 artışla 555,01 puana çıktı.

Ülke bazında kapanışlar şu şekilde gerçekleşti: İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,21 artarak 9.228,11, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,35 değer kazanarak 23.674,53, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,87 yükselerek 7.854,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,84 artışla 42.307,81 puandan kapandı.

Döviz ve para politikaları

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,178 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasaları, önde gelen merkez bankalarının para politikalarına odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise bugün politika faizini yüzde 4'te sabit bıraktı.

Piyasalar, merkez bankalarından gelen sinyaller ve küresel risk iştahındaki değişimle kapanışa doğru yükseliş yönünde hareket etti.

