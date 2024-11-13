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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcılar, ECB'nin para politikası tutanaklarını merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:34
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 düşüşle 501,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 yükselişle 19.046 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 artışla 8.037 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 değer kazancıyla 33.660 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 azalışla 7.219 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,1 kazançla 11.387 puan seviyesinde işlem görmekte.

Küresel piyasalarda ise, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde de karışık bir seyir gözlemleniyor.

Avrupa borsalarında da bu belirsizlikler etkisini gösterirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın açıklayacağı para politikası toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor. Analistler, Avro Bölgesinde resesyon endişelerinin devam ettiğine dikkat çekerek, yarın paylaşılacak tutanaklarda ECB'nin gelecekte alacağı para politikası adımlarına dair sinyallerin aranacağını belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise ECB'nin aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün ayrıca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvuruları gibi veriler takip edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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