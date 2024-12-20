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Big Bang Startup Challenge'de Destek Tutarı 2.85 Milyar Lira

Big Bang Startup Challenge, bu yıl toplam destek miktarını 2,85 milyar liraya çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:12
Big Bang Startup Challenge'de Destek Tutarı 2.85 Milyar Lira

Big Bang Startup Challenge'de Destek Tutarı 2.85 Milyar Lira Oldu

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge, bu yıl "The Next Wave" mottosuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte geçen seneki yatırım tutarı iki katından fazla artarak 2,85 milyar liraya çıktı.

Ödüller ve Yatırımlar

İTÜ Çekirdek'in açıklamasına göre, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen etkinlikte, TOP 50 girişimin ilham veren hikayeleri sahneye taşındı ve girişimciler, 7 farklı sektörel dikey sahnede, teknolojilerini yerli ve yabancı yatırımcılara sundu. 2023’te 1,28 milyar liralık ödül, nakit ve yatırım duyurulan Big Bang'de 2024 yılı için toplam destek iki kat artış gösterdi.

İlk beşte yer alan girişimler ise Pomeco, Sensed AI, Waste Log, Aylara Güç Çözümleri ve Genoride olarak belirlendi. İTÜ ARI Teknokent, sahnede sunum yapan 50 girişim arasından Exar, Fire-Stopper ve Pomeco'ya 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı.

İTÜ Yetkililerinin Açıklamaları

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, teknolojinin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise, AR-GE ve yenilik süreçlerindeki dönüşümün önemine dikkat çekerek, gelecekte sürdürülebilir yaşam tarzları ve temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Vizyonu ve Yapay Zeka

İTÜ Çekirdek, 2024'te 7 binin üzerinde başvuru almayı bekliyor. Prof. Dr. Mandal, yeşil ve dijital dönüşümün iş modellerini kökten değiştireceğini belirtirken, Yapay zeka alanının bu yıl da girişimlerin odaklandığı en önemli alan olduğunu ifade etti.

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ise Big Bang'in, yıllar içinde büyüyerek geniş bir ilgi yelpazesinde beklenen bir etkinlik haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç katılımcıların yüksek oranı, geleceğe dair umutları artırıyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin (İTÜ Çekirdek) bu yıl "The Next Wave" mottosuyla hazırladığı Big...

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin (İTÜ Çekirdek) bu yıl "The Next Wave" mottosuyla hazırladığı Big Bang Startup Challenge, geçen seneki yatırım tutarını 2 katından fazla artırarak 2,85 milyar liraya çıkardı.

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