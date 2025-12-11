DOLAR
Muş'un güvenlik filosuna 78 yeni araç — Vali Avni Çakır teşekkür etti

Muş’ta emniyet ve jandarmaya toplam 78 yeni hizmet aracı teslim edildi; Vali Avni Çakır, hayırsever katkısı ve Muş halkının 44 milyon liralık desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:47
Muş’un güvenlik filosu güçlendi: 78 yeni hizmet aracı teslim edildi

Muş’ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan 78 yeni hizmet aracı, Kent Meydanı’nda düzenlenen törende teslim edildi. Törende konuşan Vali Avni Çakır, hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çakır'ın açıklamaları

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne 54, İl Jandarma Komutanlığına 24 olmak üzere toplam 78 yeni hizmet aracın teslim edildiğini söyleyen Çakır, güvenlik personelinin çalışma şartlarının her geçen gün iyileştirildiğini belirtti. Günün hem polis hem de jandarma teşkilatı açısından özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Çakır, ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerine toplam 9 bin 240 araç verildiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Bunların çok büyük bir kısmının finansmanı tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleşti. İlimizde de bu kampanyaya güçlü bir destek verildi ve 78 tane aracın da ilimizde kazandırılması sağlandı"

Muş’tan 44 milyon liralık destek

Vali Çakır, bu yılki kampanyada Muş halkının büyük bir dayanışma sergilediğini belirterek kampanyaya ilişkin rakamları paylaştı: "Bu kampanyamızda da değerli hemşerilerim ilimiz genelinde 44 milyon liralık bir destek sağladı. Çok kısa bir sürede bunu gerçekleştirdik. Bunun 20 milyon lirası özel idaremiz imkanlarından, geri kalan 24 milyon lirası da hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştirildi."

Çakır, Muş halkının ekonomik kapasitesinin sınırlı olmasına rağmen büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayarak, "Ben özellikle Muş insanının her zaman devletinin, milletinin, vatandaşının yanında olduğunu, hayırseverlik konusunda ne kadar cömert olduğunu bir kez daha gösteren hemşehrilerime, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Muş’un ekonomik anlamda zaten nüfusunu ve kapasitesini biliyoruz ama toplanan rakamlar gerçekten de çok anlamlı. Müracaat ettiğimiz arkadaşların da hepsi son derece güzel desteklerde bulundular" dedi.

Tören ve şehir turu

Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından araçlar kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Daha sonra kent merkezinde düzenlenen şehir turuna çıkıldı. Tören alanındaki çocuklar araçlara bindirilerek tura katıldı ve etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı.

