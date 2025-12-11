Bursa Business School’da Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekâsı Eğitimi — Veriden Değer Üretme

Bursa Business School’da 'Veri'den Değer Üretme Eğitimi

Bursa Business School, "yeni petrol" olarak nitelendirilen veriyi daha etkin kullanmak ve veriden değer oluşturmak amacıyla Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekâsı Eğitim programına ev sahipliği yaptı. Eğitim, Uludağ Kampüsünde gerçekleştirildi ve farklı sektörlerden katılımcılara yönelik kapsamlı bir içerik sundu.

Eğitimin içeriği ve eğitmen

Eğitimi BNC Insight Kurucusu ve Danışmanı Emre Tuna Aydın verdi. Programda veriden değer üretme süreçleri, temel analiz yöntemleri, iş zekâsı uygulamaları, veri farkındalığı ve açıklayıcı analitikler, veri analitik vakaları, veri görselleştirme ile veriden değer oluşturma araçları gibi konular işlendi.

"BBS zihinleri açan bir eğitim ortamı sağlıyor"

Emre Tuna Aydın: "Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekâsı eğitimimizi tamamladık. Katılımcılar farklı sektörlerden olsa da amacımız aynıydı; elimizdeki veriden değer üretmek. Bursa Business School’un Uludağ’daki konumu, katılımcıların erişimini kolaylaştırmasının yanı sıra zihinlerini açan bir ortam sağladı. Eğitim sınıfı ve tüm imkânlar odaklanmayı kolaylaştırdı. Böyle bir vizyonu ortaya koydukları için BTSO’ya, destekleri ve iş birlikleri için de BBS ekibine teşekkür ediyorum."

"Veri stratejik bir kaldıraç"

Kotonteks Dış Ticaret Direktörü Ece Nur Şahin: "Emre Tuna Aydın hocamızın rehberliğinde veriyi stratejik bir kaldıraç olarak nasıl kullanabileceğimizi uygulamalı olarak deneyimledik. Organizasyonlarımızın topladığı verilerin potansiyelini maksimize etme, analitik karar alma süreçlerindeki kritik noktalar ve doğru analiz yöntemleri üzerinde yoğunlaştık. MS Power BI gibi güncel veri analitiği platformlarını organizasyonlarımıza entegre etme fırsatı bulduk. Verinin doğru yöntem ve araçlarla yönetilmesi, sürdürülebilir ve istikrarlı stratejik adımlar atmanın temel unsuru. Bu önemli ve bilgilendirici etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen değerli eğitmenimize ve organizasyonu düzenleyen BBS’e teşekkür ederim."

"Bu eğitimler kritik önemde"

Azul Tarım Genel Müdürü Oğuz Çağlar: "BBS’in mekânsal özellikleri, katılımcıların dikkatinin dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlayan ideal bir öğrenme atmosferi oluşturdu. Eğitim, veri okuryazarlığından yapay zekâ ve ileri analitik tekniklere, stratejik raporlama ve karar destek sistemlerinden dashboard tasarımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Eğitmen Emre Tuna Aydın’ın anlatımı, katılımcıları içeriğe dâhil eden ve konuları gerçek hayattan örneklerle ilişkilendiren etkili bir yaklaşım sundu. Bir yönetici olarak şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki bu tarz eğitimler rekabet avantajı elde etmek isteyen tüm uzman, yönetici ve üst yönetim seviyesindeki profesyoneller için kritik bir öneme sahip. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sonuç olarak, Bursa Business School’un düzenlediği bu program katılımcılara veriyi stratejik bir araç olarak kullanma, analiz ve görselleştirme teknikleri ile iş zekâsı uygulamalarını kurumlarına entegre etme konusunda uygulamalı bilgi sundu.

