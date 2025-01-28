Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,2 artışla 530,51 puan'a ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi de %0,2 değer kazanarak 21.347,40 puan'a yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,2'lik bir artışla 8.520,10 puan seviyesine ulaştı.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 kazançla 36.249 puan'dan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 azalarak 11.978,20 puan'a geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi de %0,1 düşüşle 7.895,12 puan'dan işlem görmeye devam ediyor.

Teknoloji Hisselerinde Satış Baskısı

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi, yarı iletken sektöründe talep dengesini etkileyebilir. Bu durum, ABD merkezli şirketlerin sektördeki hakimiyetine yönelik endişelere yol açtı.

DeepSeek'in etkisi, teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Avrupa endekslerinde dün yaşanan olumsuzlukların ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri, dün %8'in üzerinde değer kaybetmesine rağmen, yeni güne %0,7 artışla 659,70 avro'dan başladı.

ABD'den Gelen Gelişmeler

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" ifadelerine karşın müzakere yapılmayacağını açıkladı.

Para Politikası Beklentileri

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtiyor. Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine dair beklentiler yükseliyor.

Ayrıca, veri gündeminde ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile New York Fed tüketici güven endeksi önem kazanıyor.