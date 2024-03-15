Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,2 0,17%
EURO
35,13 -0,07%
ALTIN
2.220,34 -0,15%

Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayı destek ödemelerini yatırmaya başladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere destek ödemesine devam etmektedir. Peki destek ödeme ne kadar? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 19:28
Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birkaç gün içerisinde Mart ayı destek ödemeleri hesaplara yatırılacak.

destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 Mart'tan itibaren toplumdaki farklı gruplara sağlanan sosyal destek ödemeler hangi gün hesaplara aktarılacağına dair araştırmalar devam etmektedir. Son ayların ödeme tarihleri ​​dikkate alındığında 10-20 Mart ayına kadar evde bakım ücretleri, sosyal ve ekonomik destek ve aile destek paketlerinin ülke çapındaki vatandaşların hesaplarına sunulmasını beklenilmekte. Bu arada bunlardan faydalanan vatandaş destek programları da hız kesmeden ödemelerin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

2024 MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

Mart ayının ortalarına doğru aile destek paketi alan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile yardımı paketleri ödemelerinin dağıtımına ilişkin bilgilendirme bakanlığın resmi internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmadı. Önceki ayların ödeme tarihleri ​​baz alınarak yapılan tahminlere göre aile yardım paketleri 10 Mart civarında ödenecek. Bu durumda bakanlık, aile yardım paketinin bugün veya önümüzdeki hafta ödenmesinin ardından bilgilendirme açıklamaları yapacak.

destek ödemesi

AİLE DESTEK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile destek paketi ödemelerini birkaç gün içinde ülke genelinde hak sahibi vatandaşlara dağıtacağı düşünülse de, aile destek programı yararlanıcıları da mevcut ödeme tutarlarını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemde geçim ödenekleri memur maaş katsayısına göre artırılmıştı. Evde bakım maaşı artış sonrasında 7.608 TL'ye yükselirken, yoksul hanelere geçim ücreti olarak ödenen sosyal ve maddi destek ise ortalama 5.330 TL oldu. Aile destek paketlerindeki artışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumda hanenin aylık kişisel gelirine göre önümüzdeki günlerde ülke genelinde vatandaşlara 850 TL'den 1250 TL'ye kadar aile destek paketleri ödenecek.

İLGİLİ HABERLER

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek
2
TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme
3
İstanbullular hop oturup hop kalkacak! Tarih verildi: Tüm şehir yerinden oynayacak
4
TOKİ'den o illere müjdeli haber! Evi olmayanı ucuza ev sahibi yapacak: İşte şanslı iller
5
O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi
6
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam ayarı! Benzin, motorin, LPG alanların dünyası başına yıkılacak!
7
Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Maaşı yetmeyen emeklilere maaşa ek 5000 TL nakit! Duyan emekliler düğün bayram edecek

TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme

Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

O emekli için şan talih döndü! 3.000 TL ikramiyeye ek 1.500 TL ödeniyor

Bankalar kredi musluğunu açtı! 200.000 TL nakit arayana faizler şak diye indi!

İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!