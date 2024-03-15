Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birkaç gün içerisinde Mart ayı destek ödemeleri hesaplara yatırılacak.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 Mart'tan itibaren toplumdaki farklı gruplara sağlanan sosyal destek ödemeler hangi gün hesaplara aktarılacağına dair araştırmalar devam etmektedir. Son ayların ödeme tarihleri ​​dikkate alındığında 10-20 Mart ayına kadar evde bakım ücretleri, sosyal ve ekonomik destek ve aile destek paketlerinin ülke çapındaki vatandaşların hesaplarına sunulmasını beklenilmekte. Bu arada bunlardan faydalanan vatandaş destek programları da hız kesmeden ödemelerin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

2024 MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

Mart ayının ortalarına doğru aile destek paketi alan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile yardımı paketleri ödemelerinin dağıtımına ilişkin bilgilendirme bakanlığın resmi internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmadı. Önceki ayların ödeme tarihleri ​​baz alınarak yapılan tahminlere göre aile yardım paketleri 10 Mart civarında ödenecek. Bu durumda bakanlık, aile yardım paketinin bugün veya önümüzdeki hafta ödenmesinin ardından bilgilendirme açıklamaları yapacak.





AİLE DESTEK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile destek paketi ödemelerini birkaç gün içinde ülke genelinde hak sahibi vatandaşlara dağıtacağı düşünülse de, aile destek programı yararlanıcıları da mevcut ödeme tutarlarını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemde geçim ödenekleri memur maaş katsayısına göre artırılmıştı. Evde bakım maaşı artış sonrasında 7.608 TL'ye yükselirken, yoksul hanelere geçim ücreti olarak ödenen sosyal ve maddi destek ise ortalama 5.330 TL oldu. Aile destek paketlerindeki artışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumda hanenin aylık kişisel gelirine göre önümüzdeki günlerde ülke genelinde vatandaşlara 850 TL'den 1250 TL'ye kadar aile destek paketleri ödenecek.