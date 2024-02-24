Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Hesaplı alışverişin keyfine varmak isteyenlere harika fırsat Çağrı marketlerden duyuruldu. Çağrı marketler hesaplı alışverişe çağrı var kampanyasıyla, 24 Şubat 5 Mart 2024 tarihlerinde birçok temel gıda ve hijyen ürününü indirimli şekilde satışa çıkardı. Bugün itibariyle başlamış olan indirim kampanyası doğrultusunda, Çağrı marketlerde hangi ürüne el atsanız indirimli satışta olacak. Özellikle 79,95 TL’den satışa olacak 2 litrelik ayçiçek yağı, su gibi kapış kapış gidecek. İşte Çağrı marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyasının detayları…

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ BU FİYATTAN UCUZA ALMANIZA İMKAN YOK

Çağrı marketlerin başlatmış olduğu kampanya sayesinde peynir, zeytin, un, yoğurt, salam, sucuk gibi ürünler sudan ucuz fiyata 5 Mart 2024 tarihine kadar satışta. Kampanya sayesinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler; 600 gram Sütaş kaşar 139,95 TL, Erzincan tulum peyniri kg 329,95 TL, Teksüt kaşar kg 217,95 TL, Marmarabirlik 800 gram zeytin 129,95 TL, Bahçıvan beyaz peynir 900 gram 129,95 TL, İçim az yağlı yoğurt 1750 gram 59,95 TL, İçim ayran 2 litre 47,95 TL, Pınar Hindi doyum büfe salam 700 gram 89,95 TL’den satışta olacak.

ÇAMAŞIR BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANLARINDA SUDAN UCUZ FİYATLAR

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de Çağrı marketlerde indirim kampanyası sizleri bekliyor. Toz ve sıvı çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, bulaşık makinesi deterjanları, bulaşık deterjanı gibi ürünler uygun fiyatlarla sizlerin olacak. Persil toz deterjan 7 kg 229,95 TL, Tursil sıvı çamaşır deterjanı 26 yıkama 69,95 TL, Perwoll sıvı çamaşır deterjanı 149,95 TL, Vernel yumaşıtıcı 66,95 TL, Pril bulaşık deterjanı 653 ml 39,95 TL, Pril bulaşık makinesi deterjanı tableti 22’li 109,95 TL’den satışta.











