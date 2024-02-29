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Ayçiçek yağının 5 litresi 169, peynirin 1 kg'ı 125 TL’ye düştü! Bu fiyatlar ortalık fena karışacak

İndirimli şekilde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara Migros marketler harika fırsatları duyurdu. Toplamda 24 farklı ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkarttı. Migros marka ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartan marketlerde yok yok! Ayçiçek yağı, beyaz peynir, çamaşır suyu, çay, yüzey temizleyici hepsi uygun fiyatlarda satışta…

Yayın Tarihi: 29.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:08
Ayçiçek yağının 5 litresi 169, peynirin 1 kg'ı 125 TL’ye düştü! Bu fiyatlar ortalık fena karışacak

Migros marketler her hafta yeni günde farklı farklı indirim kampanyalarına imza atarak vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer aile bütçesine dost ürünler ile 24 farklı ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkarttı. Migros markasının ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkartan marketlerde; ayçiçek yağı, çamaşır suyu, beyaz peynir, çay, kuruyemiş, konserve, domates salçası, üçgen peynir, arap sabunu gibi ürünler çok uygun fiyatlardan satışta. İşte Migros marketlere özel olarak paylaşılmış olan uygun fiyatlı ürünlerin detayları…

TEMEL GIDALARDA VE HİJYEN ÜRÜNLERİNDE UYGUN FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR  

Temal gıda ve hijyen ürünlerinde uygun fiyatlar ile alışveriş yapmak istiyorsanız, yaşadınız! Migros marketlerin aile bütçesine dost ürünler kampanyası adı altında satışa çıkarmış olduğu 24 farklı ürün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Satışa çıkartılan ürünler kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağı 169 TL, bir kilogramlık beyaz peynir 125 TL, 200 g labne peyniri 28,50 TL, 1,5 litre ayran 29,50 TL, 1 kg çay 87,90 TL, 600 g tahin 71,50 TL, üçgen peynir 120 g 27,50 TL, 100 g Türk kahvesi 27,50 TL, 5 kg pirinç 266,50 TL’ye satışta. Bu ürünlerin yanı sıra çamaşır suyu 79,90 TL’den, arap sabunu ise 37,90 TL’den satışta.

MİGROS ÜRÜNLERİNDE HERHANGİ BİR STOK SINIRLAMASI YOK

Migros marketlerin satışa çıkarmış olduğu bu 24 farklı üründe herhangi bir stok sınırlaması söz konusu değil. Vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapmak istiyorlarsa stoklara bakmada alışverişlerini tamamlayabilecekler. Farklı kategorilerde satışa çıkartılan birçok ürün hem vatandaşların yüzünü güldürecek hem de evlerini dolduracak. Sizlerde Migros marketlere giderek elleriniz dolu bir şekilde evinize dönebilirsiniz. Dilerseniz Migros market şubelerinden dilerseniz de Migros online platformlarından aile bütçesine dost ürünleri satın alabilirsiniz.

Ayçiçek yağının 5 litresi 169, peynirin 1 kg'ı 125 TL’ye düştü! Bu fiyatlar ortalık fena karışacak

  • Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 G 
  • Migros Beyaz Peynir 1Kg 
  • Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet 
  • Migros Ayran 1500 Ml 
  • Migros Rize Siyah Çay 1000 G 
  • Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu Fresh 3704 Ml 
  • Migros Tahin 600 G 
  • Migros Bezelye Konservesi 830 G 
  • Migros Labne Peynir 200 G 
  • Migros İç Ceviz 150 G 
  • Migros Kavrulmuş Tuzlu Kaju Fıstığı 150 G 
  • Migros Haşlanmış Nohut Konservesi 800 G 
  • Migros Domates Salça 830 G 
  • Migros Üçgen Peynir 120G 
  • Migros Uht %3 Yağlı Süt 200 Ml 
  • Migros Türk Kahvesi 100 G 
  • Migros Baldo Pirinç 5Kg 
  • Migros İyotlu Sofra Tuzu 750 G 
  • Migros Tam Bi Çıtır Kakao Kremalı Gofret 4X20 G 
  • Migros Kakaolu Fındık Kreması 400 G 
  • Migros Sıvı Arap Sabunu 1 L 
  • Migros Osmaniye Yer Fıstığı 200 G 
  •  Migros Karışık Turşu 680 G 

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