Ayda 9000 TL taksitle Ankara'da ev sahibi olabilirsiniz! Son başvurular alınıyor

Ankara Beypazarı'nda, dar gelirli aileleri ev sahibi yapma misyonunu sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yeni konut projesine başvurular yarın sona erecek. Kura yöntemiyle satışa çıkarılan ve son başvuru günü olarak yarın belirlenen Beypazarı TOKİ 2024 projesinde toplam 113 konut bulunmaktadır.

Ankara'nın Beypazarı bölgesindeki heyecan verici TOKİ 2024 konut projesine katılmak isteyen bireylerin, başvuru için 2 bin Türk Lirası ödemeleri gerekmektedir.

Projede bulunan 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri için başvurular, Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi aracılığıyla kabul edilmektedir.

Kura yöntemiyle satışa sunulan bu değerli projenin kura çekilişi 26 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmayı tercih edenler için son başvuru tarihi bugün olarak belirlenmiştir.





Ankara Beypazarı'nda TOKİ Fırsatları: Sözleşme İmzalama Tarihleri ve Uygun Taksit Seçenekleri Açıklandı!

Ankara Beypazarı'ndaki TOKİ konut projesinde asıl hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 1 Temmuz'dan 5 Temmuz 2024'e kadar, yedek hak sahipleri için ise 9 Temmuz'dan 12 Temmuz 2024'e kadar olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu değerli projesindeki konutların fiyatları ve taksit seçenekleri hakkında merak edilenler şöyle: Ankara Beypazarı TOKİ projesinde konutların fiyatları 1 milyon 457 bin TL ile 2 milyon 382 bin TL arasında değişirken, en düşük taksit tutarı ise 9 bin 110 TL olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, TOKİ Ankara Beypazarı projesinin sunduğu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2024 yılı projesi kapsamında, konutların fiyatları 1.457.725,15 TL'den başlayıp 2.382.266,83 TL'ye kadar ulaşmaktadır.

%25 peşinat ile sahip olunabilecek 2+1 ve 3+1 konut tipleri için belirlenen taksitler, 9.110 TL'den başlayarak 14.889 TL'ye kadar değişkenlik gösteriyor.

Projede belirtilen 120 ay vade ile, en düşük peşinat miktarı 364.431 TL iken, en yüksek peşinat 595.566 TL olarak hesaplanmıştır.

Beypazarı TOKİ projesindeki 2+1 dairelerin brüt alanları 86,92 m² - 85,14 m², net alanları ise 68,8 m² - 66,6 m² arasında; 3+1 konutların brüt alanları 102,4 m², net alanları ise 81,94 m² olarak belirlenmiştir.