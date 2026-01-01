DOLAR
Aydın'da Kasım 2025: 111 milyon 702 bin dolar ihracat, 27 milyon 164 bin dolar ithalat

TÜİK verilerine göre Aydın'da 2025 Kasım ayında ihracat 111 milyon 702 bin dolar, ithalat 27 milyon 164 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:20
Aydın'da Kasım 2025: 111 milyon 702 bin dolar ihracat, 27 milyon 164 bin dolar ithalat

Aydın'da Kasım 2025 dış ticaretinde güçlü ihracat, sınırlı ithalat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Kasım ayında 111 milyon 702 bin dolar ihracat ve 27 milyon 164 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. İhracat bir önceki aya göre yüzde 12 düşerken, ithalat yüzde 3 azaldı.

Ocak-Kasım dönemi toplamları

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Aydın'da toplam 353 milyon 317 bin dolar ithalat ve 1 milyar 120 milyon 855 bin dolar ihracat kaydedildi.

Ay bazında en yüksek ve en düşük veriler

Ocak-Kasım döneminde en fazla ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında, en düşük ithalat ise 26 milyon 146 bin dolar ile Ocak ayında gerçekleşti.

İhracatta en yüksek performans 127 milyon 441 bin dolar ile Ekim ayında, en düşük ihracat ise 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayında görüldü.

Son 10 yılın değişimi

2015 yılı Kasım ayında 57 milyon 459 bin dolar olan ihracat, 2025 Kasım ayında yüzde 94 artışla 111 milyon 702 bin dolar oldu. 2015 Ocak-Kasım döneminde 569 milyon 828 bin dolar olan ihracat, 2025'in aynı döneminde yüzde 96 artarak 1 milyar doları aştı.

İthalatta ise 2015 Kasım 13 milyon 563 bin dolar iken 2025 Kasım 27 milyon 164 bin dolar olarak gerçekleşti. 2015 Ocak-Kasım döneminde 237 milyon 564 bin dolar olan ithalat, 2025 Ocak-Kasım döneminde 353 milyon 317 bin dolar olarak kaydedildi.

