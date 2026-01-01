DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Muğla’da 2026'da 4 milyar 150 milyon TL’lik Yol Yatırımı — 521 bin 520 m Hedefi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 2 milyar 86 milyon TL yatırım yaptı; 2026'da 4 milyar 150 milyon TL ve 521 bin 520 metrelik yol çalışması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:01
Muğla’da 2026'da 4 milyar 150 milyon TL’lik Yol Yatırımı — 521 bin 520 m Hedefi

Muğla’da 2026'da 4 milyar 150 milyon TL’lik yol yatırımı hedefleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek üzere yol yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın vizyonuyla hayata geçirilen projeler, ilde ulaşım altyapısında kapsamlı bir dönüşümü işaret ediyor.

2025'te yapılan yatırımlar

Belediye, 2025 yılında toplam 2 milyar 86 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu kapsamda il genelinde tamamlanan çalışmalar arasında 180 bin metre yeni yol ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışması bulunuyor. Bu işlerin maliyeti 1 milyar 481 milyon 781 bin TL olarak kaydedildi.

Ayrıca Menteşe, Fethiye, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde başlatılan ve etaplar halinde süren yol yapım çalışmaları için 1 milyar 396 milyon 496 bin 615 TL harcandığı ve bu çalışmaların 100 bin metre uzunluğunda planlandığı belirtildi.

Yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde ilçe belediyelerine 154 milyon 252 bin 640 TL tutarında malzeme desteği verildi. Yeni yol imalatları, bakım-onarım, devam eden projeler ve malzeme yardımlarıyla 2025 yatırım toplamı 2 milyar 86 milyon TL seviyesine ulaştı.

2026 hedefleri ve vizyon

Büyükşehir Belediyesi, yatırımları artırma hedefiyle 2026 yılı için planını açıkladı. Planlanan bütçe 4 milyar 150 milyon TL olarak belirlenirken, il genelinde gerçekleştirilecek yol çalışmasının uzunluğunun 521 bin 520 metre olması hedefleniyor.

Yapılan ve planlanan yatırımların amacı; kent içi ve kırsal alanlarda ulaşımı daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek olarak ifade edildi. Ahmet Aras ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği, yol yatırımlarının yalnızca ulaşımı değil, Muğla’nın turizm gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Başkan Aras, Muğla’yı merkez-kırsal ayrımı yapmadan herkes için eşit yaşam şartlarına sahip bir kent olarak gördüklerini; yol yatırımlarını ise hem bugünün ihtiyaçlarına hem de turizmin sürdürülebilir geleceğine hizmet edecek şekilde planladıklarını ifade etti.

2026’DA MUĞLA’NIN YOLLARINA 4 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PLANLANIYOR

2026’DA MUĞLA’NIN YOLLARINA 4 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PLANLANIYOR

2026’DA MUĞLA’NIN YOLLARINA 4 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PLANLANIYOR

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şenkaya'da 128 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği
2
Aydın'da Kasım 2025: 111 milyon 702 bin dolar ihracat, 27 milyon 164 bin dolar ithalat
3
Tapuda rekor: 20 milyon 523 bin işlem ve 168 milyar 146 milyon TL harç geliri
4
Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı
5
Manisa 32 Coğrafi İşaretle Türkiye'de 16'ncı Sırayı Paylaşıyor
6
Muğla Büyükşehir'in Kooperatifçilik Modeline 'Yerel Kalkınma' Ödülü
7
Muğla’da 2026'da 4 milyar 150 milyon TL’lik Yol Yatırımı — 521 bin 520 m Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları