Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı

Sinop’ta tüketicinin korunması amacıyla fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri yoğunlaştırıldı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetim Rakamları

Denetimler kapsamında 105 firmada toplam bin 433 ürün incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 2 firmaya toplam 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililerin Uyarısı ve Başvuru Yolları

Yetkililer, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan göstermelik indirimlerin tüketici mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak, bu tür uygulamalarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Vatandaşların fahiş fiyat ya da yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde başvurabilecekleri yollar şunlardır: Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

