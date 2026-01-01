DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı

İl Ticaret Müdürlüğü, 15-31 Aralık 2025'te 105 firmada bin 433 ürünü denetledi; mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 2 firmaya 6 bin 332 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:32
Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı

Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı

Sinop’ta tüketicinin korunması amacıyla fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri yoğunlaştırıldı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetim Rakamları

Denetimler kapsamında 105 firmada toplam bin 433 ürün incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 2 firmaya toplam 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililerin Uyarısı ve Başvuru Yolları

Yetkililer, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan göstermelik indirimlerin tüketici mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak, bu tür uygulamalarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Vatandaşların fahiş fiyat ya da yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde başvurabilecekleri yollar şunlardır: Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

SİNOP'TA TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMACIYLA FAHİŞ FİYAT VE YANILTICI ETİKET DENETİMLERİ...

SİNOP'TA TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMACIYLA FAHİŞ FİYAT VE YANILTICI ETİKET DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI.

SİNOP'TA TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMACIYLA FAHİŞ FİYAT VE YANILTICI ETİKET DENETİMLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şenkaya'da 128 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği
2
Aydın'da Kasım 2025: 111 milyon 702 bin dolar ihracat, 27 milyon 164 bin dolar ithalat
3
Tapuda rekor: 20 milyon 523 bin işlem ve 168 milyar 146 milyon TL harç geliri
4
Sinop'ta Fahiş Fiyat ve Yanıltıcı Etiket Denetimleri Sıklaştı
5
Manisa 32 Coğrafi İşaretle Türkiye'de 16'ncı Sırayı Paylaşıyor
6
Muğla Büyükşehir'in Kooperatifçilik Modeline 'Yerel Kalkınma' Ödülü
7
Muğla’da 2026'da 4 milyar 150 milyon TL’lik Yol Yatırımı — 521 bin 520 m Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları