Tapuda rekor: 20 milyon 523 bin işlem ve 168 milyar 146 milyon TL harç geliri

Tapuda rekor: 2025'te işlem ve harç gelirlerinde tarihi artış

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında tapuda tüm zamanların rekoru kırıldı. Toplam işlem sayısı 20 milyon 523 bini aşarken, tapu harç geliri 168 milyar 146 milyon 103 bin 75 lira seviyesine ulaştı.

2025 verileri ve satış adetleri

Özelmacıklı, "Tüm gayrimenkul türlerinde 2024 yılında ülkemizde 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi gerçekleşmişti. Bu yıl ise yaklaşık yüzde 10 artış ile 3 milyon 333 bin seviyelerine ulaştı" dedi. Geçen yıl tapu harç geliri 96 milyar 133 milyon seviyesindeydi; 2025'te ise yaklaşık yüzde 75 artışla 168 milyar 146 milyon seviyesine yükseldi.

Aralık ayında yoğunluk ve illere göre dağılım

Özelmacıklı, Aralık ayında toplamda 2 milyon 207 bin üzerinde tapu işlemi yapıldığını ve en çok tapu harcı gelirinin 28 milyar 970 milyon lira ile yine Aralık ayında tahsil edildiğini belirtti.

İller bazında işlem sayılarında ilk üç şu şekilde sıralandı: İstanbul 1 milyon 931 bin tapu işlemi ve 48 milyar 288 milyon lira harç geliriyle ilk sırada; Ankara 1 milyon 284 bin işlem ve 17 milyar 561 milyon lira harç geliriyle ikinci; İzmir 880 milyon işlem ve 11 milyar 314 milyon lira gelir ile üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul’da toplam satış adedi 423 bin seviyesine yaklaşırken, en çok satış yapılan ilçe 37 bin 351 satış ile Esenyurt oldu. Ankara’da toplam satış sayısı yaklaşık 231 olurken, İzmir’de 156 bin seviyelerinde gerçekleşti.

2026 yılında tapu masrafları artıyor

2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edildiğini aktaran Özelmacıklı, 2026 yılı döner sermaye ücretlerine ilişkin güncel tarife cetvelinin yürürlüğe girdiğini söyledi. Buna göre gösterge bedeli yeni yıl itibarı ile 2 bin 227 TL olacak ve döner sermaye ücreti hesaplarında esas alınacak.

Örneğin İstanbul’da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 5 bin 323 TL’den 6 bin 681 TL’ye yükselecek. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı döner sermaye ücreti olarak tahsil edilecek.

Ayrıca 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerleri olarak, 2025 yılında uygulanan vergi değerlerinin iki kat fazlası esas alınabilecek. Bu durum nedeniyle tapu harcı gelirlerinde rekor artışlar yaşanacağı vurgulandı. Değerli konut vergisine ilişkin eşik tutar 2026 yılında 17 milyon 711 bin TL olarak uygulanacak. Rayiçlerdeki artışla yeni mükellef oluşumları bekleniyor.

Veraset ve intikal vergisi kapsamında füruğ kapsamlı miras hisselerinde istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 liraye yükseldi. Konutlara ait çevre temizlik vergisi ise su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 4 TL, diğer belediyelerde 3 TL olarak hesaplanacak.

Yetki belgelerine getirilen yıllık harç

Taşınmaz ticareti kapsamındaki işletmelerde getirilen yıllık harç uygulamasının 1 Ocak itibarıyla başladığını belirten Özelmacıklı, işletme ve sözleşmeli işletmeler için büyükşehir belediyesi sınırları içinde yıllık harcın 40 bin TL olarak uygulanacağını aktardı. Ödemelerin Ocak ayında yapılacağı, ancak Aralık ayında yetki belgesi alanların hem Aralık hem de Ocak aylarında ödeme yapmak zorunda kalabileceği örneği paylaşıldı.

Düzenlemeye göre yetki belgesi başvurularından önce makbuzun TTBS üzerinden yüklenmesi istenecek. Türkiye genelinde yetki belgesine sahip yaklaşık 88 bin işletme bulunduğu, yeni harç nedeniyle iptallerin ve kayıt dışılığın artabileceği değerlendiriliyor.

Tapuda eksik beyan cezaları dört kat arttı

Gayrimenkul satışlarında gerçek beyanın sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelere de değinen Özelmacıklı, Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle tapu harcındaki eksik beyanın tespit edilmesi hâlinde uygulanacak vergi ziyaı cezasının 4 kat arttığını bildirdi.

Bu kapsamda gayrimenkul alım-satımlarında beyan edilen bedel, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere tapu harcı hesaplanacak; gerçeği yansıtmayan beyanlarda aradaki fark için uygulanacak vergi cezası mevcut durumda yüzde 25 iken bir kat fazla uygulanacak. Aynı hüküm, ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak veya trampa hükümlerine göre devir ve iktisaplarda da geçerli olacak. Özelmacıklı, bu konuda bir beyan affı düzenlemesi beklentisi olduğunu da belirtti.

MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI