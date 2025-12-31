DOLAR
Vezirköprü'de Süt Üretimi Masaya Yatırıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Vezirköprü'de süt üreticileriyle buluşarak sürdürülebilirlik, maliyetler ve destekleme politikalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:52
Vezirköprü'de süt üretiminin geleceği konuşuldu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz üreticilerle bir araya geldi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde süt üreticileriyle bir araya gelerek hayvancılık ve süt üretimine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Program, Vezirköprü Süt Üreticileri Birliği binasında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçedeki hayvancılık faaliyetleri ile süt üretiminin mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı ve üreticilerle karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmelerde sektörün karşılaştığı sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanıldı. Vezirköprü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ziya Değerli, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek sürdürülebilir üretim, artan maliyetler ve destekleme politikaları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Mehmet Yıldız ile Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan de katıldı. Toplantıda ele alınan konuların, bölge süt üretiminin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

