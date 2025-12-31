DOLAR
Mersin'de Halk Kart ve Öğrenim Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart Aralık ödemeleri ile 2025-2026 öğrenim yardımı 2. taksitini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:52
Mersin'de Halk Kart ve Öğrenim Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıl Öncesi Destek Ödemelerini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini yeni yıl öncesinde sürdürdü. Belediye, Halk Kartın Aralık ayı ödemeleri ile öğrenim yardımının 2. taksitini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

Halk Kart ödemelerinde yerel esnafa ve aile bütçesine destek

Temel ihtiyaç ve gıda alışverişlerinde kullanılabilen Halk Kart uygulamasıyla hem dar gelirli vatandaşların aile bütçelerine katkı sağlandı hem de anlaşmalı yerel market ve bakkallar desteklendi. Aralık ayında Halk Kart'tan toplam 7 bin 336 kişi yararlandı. Bu kapsamda 3 bin 698 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 638 kişinin hesabına ise 1.250 lira yatırıldı; toplam ödeme 7 milyon 321 bin lira olarak gerçekleşti.

Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz destek

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini de unutmadı. 2025-2026 öğrenim yılı kapsamında geri ödemesiz öğrenim yardımının 2. taksiti, 8 bin 661 üniversite öğrencisinin hesabına yatırıldı. Toplamda 30 milyon 591 bin 300 lira ödeme gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 12, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 31, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenci destekten yararlandı.

Yeni yıl öncesinde yapılan bu ödemelerle, hem dar gelirli vatandaşların hem de üniversite öğrencilerinin bütçelerine somut katkı sağlanmış oldu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

