Bafra OSB’de doluluk yüzde 84, Sera OSB yüzde 87’ye ulaştı

Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, Bafra Organize Sanayi Bölgesi ile Tarıma Dayalı Sera OSB yatırımlarında doluluk ve istihdam artışı sürüyor.

Doluluk ve istihdam

Bafra OSB’de bugün itibarıyla 111 parselin 93’ü tahsisyüzde 84 seviyesine ulaştı. OSB’de yaklaşık 2 bin 400 kişinin istihdam edildiği; bunun 2022 yılı sonuna göre dolulukta yüzde 52, istihdamda ise yüzde 56 artışa işaret ettiği bildirildi.

Altyapı ve ulaşım projeleri

Bafra TSO açıklamasında üretimin kesintisiz sürdüğü vurgulanarak, temizlik aracı temini, nizamiye güvenlik noktası, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Merkezi gibi hizmetlerle sanayicilere daha güvenli bir çalışma ortamı sağlandığı belirtildi. Ulaşım altyapısı kapsamında yapımına başlanan Bafra OSB-Kolay Yolu bağlantı köprüsünün 221,5 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğu, projenin 2026 yılında tamamlanmasının planlandığı ve ardından güzergâhın duble yol haline getirileceği aktarıldı.

Sera OSB ve hedefler

Bafra Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesinde de toplam 30 parselin 26’sı tahsisyüzde 87ye ulaştı. Projelerle 1.500 kişilik istihdam hedeflendiği, ayrıca Sera OSB Hizmet ve Yönetim Binası projesinin onaylandığı ve yapımına 2026 yılında başlanacağının ifade edildiği bildirildi.

Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB

Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB hakkında verilen bilgide kuruluş çalışmalarının tamamlandığı, müteşebbis heyetin oluşturulduğu ve imar ile altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 185 bin metrekarelik alanda kurulacak OSB’de 1.200 kişilik istihdam hedeflendiği ve projenin su ürünleri sektöründe ihracat potansiyeline önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Genişleme ve sosyal projeler

Serdal Sefa Kocabaş söz konusu çalışmalara ilişkin olarak şunları kaydetti: Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Alaçam OSB’yi Bafra OSB’nin genişleme alanı olarak planladık ve çalışmalarımızı başlattık, 2026 yılında arsa tahsislerine başlamayı hedefliyoruz. Sosyal projelere de önem veriyoruz; Bafra OSB içinde 850 kişilik cami projemiz onaylandı ve önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Ayrıca çalışan annelerin istihdama katılımını artırmayı hedefleyen kreş projemiz onay sürecinde. Kurumsal çalışmalarımız kapsamında 2025 yılı faaliyetlerini içeren Bafra TSO Dergisi’nin 21. sayısını yayımladık, ‘Yöresel Lezzetler’ özel yayını ile Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent’in gastronomi değerlerini tanıttık. Tüm bu çalışmalarımızı üyelerimizden aldığımız güç ve destekle sürdürüyoruz; üretimi, istihdamı ve bölgesel refahı artırmaya yönelik projelerimiz kararlılıkla devam ediyor.

