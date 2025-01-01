Bakan Bayraktar: 2025 Keşifler Yılı Olacak

Bakan Bayraktar'dan 2025 Vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılının keşifler yılı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Filyos'taki temasları sırasında Bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı kuran Bayraktar, sahada çalışan ekiplerle ilk talimatlarını paylaştı.

Gabar'dan İyi Haberler

İlk bağlantısını, günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar'daki ekiplerle yapan Bayraktar, buradaki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti. Kar yağmur demeden çalışan personeli tebrik eden Bakan, 2025'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü inşaatına başlanacağını duyurdu.

Uluslararası Görevler

Bakan Bayraktar, Somali deniz sahasında sismik çalışmaları sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile de bağlantı kurarak, TPAO’nun yurtdışı denizlerde arama kabiliyeti kazandığını belirtti. Bu tür görevlerin, dünyada umut olabilecek önemli adımlar olduğunu vurguladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bakan, Manisa Soma'daki Yeni Anadolu Madencilik ile yaptığı görüşmede iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekerek, çalışanlarının emniyet kurallarına uyması yönünde temennilerde bulundu. Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Kütahya Tavşanlı'daki Garp Linyitleri İşletmesi’ne de bağlanan Bayraktar, ülkenin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak için kömür üretiminin önemine vurgu yaptı.

Suriye ile İşbirliği

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki Keban Hidroelektrik Santrali ile yaptığı bağlantıda ise, Suriye’nin elektrik ihtiyaçları için EÜAŞ'ın önemli çalışmalar yapacağını söyledi. Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İstanbul'daki Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü’nde bağlantı kuran Bakan, TEİAŞ’ı Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak tanımladı.

Dalgalarla Savaşa

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki derin deniz sondaj gemilerine bağlanarak, yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Yavuz Sondaj Gemisi ile yapılan görüşmede, 2025 yılı için yeni keşiflerin yapılacağına dair umut dolu mesajlar verdi.

Son olarak, Eti Maden ile yaptığı görüşmede, 2025'in artık sadece bor madeni ile anılmayacağını ve Eti Maden'in tam bir milli maden şirketi olarak daha aktif olacağına değindi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi.