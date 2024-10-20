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Bakan Bayraktar, 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını Açıklayacak

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji ve dönüşüm planını tanıtacak, YEKA duyurusu yapacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:20
Bakan Bayraktar, 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını Açıklayacak

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Dönüşümü Yol Haritasını Tanıtacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın yapılacak olan toplantıda Türkiye’nin 2035 yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü stratejisini kamuoyuna sunacak.

Toplantı Detayları

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek olan "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK), uluslararası şirket yöneticileri, bürokratlar ve basın mensupları katılım gösterecek.

Sunulacak Konular

Bakan Bayraktar, toplantıda 11 yıl süresince Türkiye’nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji konusundaki vizyonunu açıklayacak. Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile ilgili yeni gelişmeleri duyuracak ve YEKA yarışmasının detaylarını paylaşacak.

Toplantıda ayrıca, elektrik üretim ve tüketim bölgeleri arasında kurulacak yeni iletim hatlarıyla ilgili bilgiler verilecek ve yatırım izin süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalara dair bilgilendirmede bulunulacak.

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