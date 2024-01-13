İslam Memiş altın fiyatlarında kilit rakamı verdi! 1 gramı olan bile tarihi not etsin

Uzman isim İslam Memiş yeni senede altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı. Memiş, 2024 senesinde altının senenin ilk çeyreğinde 2 bin 150 TL ile 2 bin 200 TL aralığında olacağını, orta çeyrekte 2 bin 500 TL olacağını, üçüncü çeyrekte 2 bin 700 TL ve son dönemde 3 bin TL olacağını söyledi. Memiş, ONS altındaki yükselişle ilgili sebepleri de tek tek yatırımcıyla paylaştı.





Memiş, yatırımların uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğini, 2024 senesindeki yaşanacak yükseliş beklentilerinin şimdiki fiyatlar için fırsat yarattığını, 2024 senesinde en çok gram altının kazandıracağını düşündüğünü, dolar yükselişiyle birlikte ONS altın yükselişinin yaşanacağını düşündüğünü belirtti. Uzman isim düğün yapacak çiftlerin de altın alımlarını şimdiki fiyatlardan yapmalarının mantıklı olacağını ve 2024 senesinde yükselişlerin devam edeceğini beklediğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.