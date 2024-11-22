Bakan Bayraktar'dan Libya ile Enerji İş Birliği Görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Libya ile Ortak Çalışmalar için Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile enerji sektöründe iş birliği imkanlarını konuştu. Görüşme, İstanbul'da düzenlenen Energy Forum marjında gerçekleşti.

Petrol ve Doğal Gaz Alanında Ortak Çalışma İmkanları

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz alanında ortak çalışma ihtimallerinin değerlendirildiğini duyurdu. Bayraktar, "Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübelerini, her iki ülkenin yararına olacak somut iş birlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik," dedi.

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