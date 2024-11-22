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Bakan Bayraktar'dan Libya ile Enerji İş Birliği Görüşmesi

Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Petrol Bakanı Abdulsadek ile enerji alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:35
Bakan Bayraktar'dan Libya ile Enerji İş Birliği Görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Libya ile Ortak Çalışmalar için Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile enerji sektöründe iş birliği imkanlarını konuştu. Görüşme, İstanbul'da düzenlenen Energy Forum marjında gerçekleşti.

Petrol ve Doğal Gaz Alanında Ortak Çalışma İmkanları

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz alanında ortak çalışma ihtimallerinin değerlendirildiğini duyurdu. Bayraktar, "Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübelerini, her iki ülkenin yararına olacak somut iş birlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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