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Bakan Bayraktar: “Günlük 4.5 milyon metreküp gaz üretiliyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4.5 milyon metreküp gaz üretildiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, üretilen bu miktarla yaklaşık olarak 1.8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılayabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:27
Bakan Bayraktar: “Günlük 4.5 milyon metreküp gaz üretiliyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi’nde, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyıl'ına Bakış" isimli bir programa katıldı. Katıldığı programda bazı açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4.5 milyon metreküp gaz üretildiğini duyurdu.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük olarak 4.5 milyon metreküp gaz üretilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu üretimle birlikte yaklaşık 1.8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının tamamen karşılanabileceğinin altını çizdi. Bayraktar, bu durumun Türkiye’nin enerji konusunda bağımsızlığını elde edebilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

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