Bakan Bolat: Türkiye 5 Ay Üst Üste Cari Fazla Verecek

Bakan Bolat, 6. Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6. Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Törende, Ekim ayında da cari işlemlerde fazla vermeyi öngördüklerini belirterek, “Böylece 5 ay üst üste cari işlemlerde fazla verme başarısını ülke olarak göstermiş olacağız.” dedi.

Bakan Bolat, 9 aylık cari açığın 5,3 milyar dolar düzeyine gerilediğini ifade ederek, “Eylül itibarıyla cari işlemler açığımız son 15 ayda %55,6 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.” şeklinde konuştu.

İhracatın Önemi

İhracatın, ekonomik kalkınma ve istihdam açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bolat, “İhracat, ülkemiz için bir kurtuluş reçetesi niteliğindedir. Yatırım, üretim ve istihdam anlamına gelir.” dedi.

Bakan, Türkiye’nin geçen yıl hizmetler ihracatında rekor kırarak 106 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Mal ihracatında ise 255,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kaydedildiğini belirtti.

Dünya Ekonomisindeki Zorluklar

Dünyadaki siyasi ve ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çeken Bolat, “Korumacılık eğilimleri artmakta, buna rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.” açıklamasını yaptı. 2023 yılının ilk yarısında %3,8’lik büyüme sağlandığını vurgulayan Bolat, büyümeye en büyük katkının net mal ve hizmet ihracatından geldiğini belirtti.

Hizmet İhracatındaki Gelişmeler

Bakan Bolat, 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen 86,4 milyar dolarlık hizmetler ihracatına da değindi. Geçen yıl hedeflenen 110 milyar doları aşacaklarını belirten Bolat, “Hizmetler sektörü, milli gelir ve istihdamda önemli katkılar sağlamaktadır.” dedi.

Bakan, bu yıl sonunda 60 milyar dolarlık bir turizm geliri beklediklerini de sözlerine ekledi.

Bolat, hizmetler ihracatını desteklemek için önceki yıllarda 2 milyar lira civarında destek sağlandığını, 2023 yılında ise bu rakamın 5,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Gelecek Vizyonu

Ticaret Bakanlığı olarak hizmetler ihracatına 2025 yılı için 121 milyar dolarlık hedef koyduklarını ifade eden Bolat, Türkiye'nin dünya hizmetler ticaretindeki payını artırma hedefinde olduklarını belirtti. Bolat, “Birlikte daha fazlasını başaracağız.” diyerek ihracatçıların desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.