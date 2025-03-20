Bakan Işıkhan: İş Gücüne Katılım Oranı 54,2'ye Yükseldi

İş Gücüne Katılımda Tarihi Zirve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, iş gücüne katılım oranının 0,9 puan artarak yüzde 54,2 seviyesine yükseldiğini duyurdu. Bakan, bu verilerin yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi bir zirve olduğunu belirtti.

Tarihsel Gelişmeler

Bakan Işıkhan, açıklamasında istihdamın artışının iş gücü piyasasına duyulan güveni artırdığını ve toplumsal faydayı gözler önüne serdiğini vurguladı. Bu tür verilerin, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve istihdam sağlamaya yönelik politikalarının etkinliğini göstermesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.