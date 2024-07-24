Bakan Kacır'dan TÜBİTAK'a Destek ve Çip Üretim Tesisleri Müjdesi

Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Törenini Kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. kuruluş yıl dönümü kutlamasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, “Önümüzdeki dönemde %110 ve ardından %65 nanometre teknolojiyle yerli ve milli çip üretimini gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeni Teknoloji Üretim Tesisleri

Etkinlikte konuşan Kacır, çip üretim tesisinin temellerinin atılacağını belirterek, “Başta elektrikli araçlar ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılacak hassas sensörler yerli olarak üretilecektir” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknolojiye Katkıları

TÜBİTAK'ın kuruluşunun ülkede bilim ve teknoloji alanında önemli bir yer edindiğini vurgulayan Kacır, “TÜBİTAK, ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdi ve 11 ülke arasına girdi” dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin uzay çalışmalarında başarılı astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in başarılarından da bahsetti.

Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi

Kacır, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda, çip tasarım ve üretiminde önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirterek, “Savunma sanayisinde de TÜBİTAK'ın katkılarıyla bağımsızlık hedeflerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Gelecek hedefleri arasında Türkiye’nin 2030’a kadar 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimi doğurmasını görmek istediklerini ifade eden Kacır, gençlerin bu süreçteki öneminin altını çizdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın Açıklamaları

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumsal hedeflerinin bilgi üretmek ve insan kaynağını desteklemek olduğunu ifade ederken, genç araştırmacılara yönelik yeni desteklerin artırılacağını belirtti.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Törende KOSGEB ve TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca, TÜBİTAK'tan emekli olanlara ve 25. yılını dolduran çalışanlara belgeler verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.