Bakan Kacır: Gıda İmalatında 708 Milyar Lira Yatırım ve 252 Bin İstihdam Sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gıda sanayisinin ülkenin kalkınma yolculuğundaki kritik rolüne dikkat çekti. Kacır, "2002'den bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 589 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu sayede 708 milyar lira yatırımın ve 252 bin nitelikli istihdamın önünü açtık." dedi.

Sürdürülebilir Gıda ve İnsani Yardım Projeleri

Bakan Kacır, insanoğlunun tarihi boyunca sürdürülebilir gıdaya erişimin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bunun yanı sıra, sürdürülemeyen üretim yöntemlerinin uygarlıkların çöküşüne yol açtığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Gıda arzı ve güvenliğinin, ülkelerin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Gıda Sanayisinin İstihdam ve İhracattaki Rolü

Kacır, Türkiye'nin gıda sanayisinin sadece iç talebi karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda ihracatta da önemli bir pay sahibi olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl sektörün ihracatının 18,9 milyar dolara ulaştığını ve gelecekte daha fazla başarı hikayesi yazacağına inandığını dile getirdi.

Teknoloji ve İnovasyon Vurgusu

Bakan Kacır, gıda sektöründe AR-GE odaklı üretimi önceliklendirerek sektörü daha rekabetçi hale getirmek istediklerini belirtti. Bu bağlamda, Teknoparklar içinde 174 teknoloji girişimi desteklendiğini ve gıda teknolojileri alanında ilk teknoparkın Mersin Agropark olduğunu duyurdu.

Gıdada Sıfır Kayıp Hedefi

Kacır, gıda israfının azaltılması ve üretim kayıplarının minimize edilmesi konularında 'Gıdada Sıfır Kayıp' hedeflerinde kararlılık vurgusu yaptı. Bunun yanında, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin de daha yüksek katma değer oluşturmasını sağlayacak çalışmalara ağırlık verileceğini kaydetti.

Kacır, "Bugün üretilen gıdanın beşte birinin israf edildiği bir dünyada, her 9 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini görmekteyiz. Gıda kaybı ve israfının toplam maliyetinin küresel bir ekonomide 1 trilyon dolara ulaşması, tüm bu sorunlarla mücadele etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.