Bakan Şimşek'ten Çin Ziyareti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı'nın Çin Ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi Eşbaşkanı olarak kısa zamanda Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

75. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması

Şimşek, Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 75. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu önemli gününü kutlayarak, ulusun hükümetine ve halkına tebriklerini sundu.

Gelişen Ekonomik İlişkiler

Çin'in Türkiye için Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Şimşek, geçtiğimiz yıl ikili ticaretin 48 milyar doları aştığını belirtti. Ayrıca, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını ve bu durumun iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Teknoloji İşbirliği

Şimşek, iki ülkenin İpek Yolu'nun canlandırılması amacıyla Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Projesi'ni uyumlaştırdıklarını belirtilerek, aynı zamanda yapay zeka, yeni teknolojiler, yeşil enerji ve sürdürülebilir tarım konularında da işbirliğini önemsediklerini vurguladı.

Ziyareti başarı ile tamamlama iradesini ifade eden Şimşek, konuşmasını Çince "Dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." diyerek bitirdi.