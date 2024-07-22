Bakan Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Açıklaması

Bakan Şimşek, Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirerek, enflasyon beklentilerinin hedeflere doğru yaklaştığını vurguladı. Şimşek, Temmuz ayında aylık enflasyonda geçici etkilerin etkili olabileceğini belirtirken, yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngördüklerini ifade etti.

Beklentilerin Düşmesi Öncelikli Hedef

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şimşek, yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 43’e, 12 aylık beklentinin yüzde 30’a ve 24 aylık beklentinin ise yüzde 19,3’e gerilediğini açıkladı.

Şimşek, şu şekilde devam etti: Orta Vadeli Program'ı açıkladığımızdan beri, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri sürekli olarak düşüş gösterdi. Yıllık enflasyonun yükseldiği bu dönemde, beklentilerin iyileşmesi, yürütmekte olduğumuz dezenflasyon politikalarının başarılı olacağına dair güçlü bir inanç oluşturuyor.

Gelecek Öngörüleri ve Dezenflasyon Süreci