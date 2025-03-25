Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan, Yatırımcılarla Buluştu

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan, Uluslararası Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını söyledi. Bakan, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olacağını belirterek, gelecekte ihtiyaç duyulması halinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımcılarla gerçekleştirdiği videokonferansın, geniş bir katılımla yapıldığı ve dünya genelinden yaklaşık 4,500 yatırımcı'nın ilgi gösterdiği belirtildi.

Piyasa Sağlığını Artırma Vurgusu

Takvimle birlikte piyasalardaki sağlıklı işleyiş ve etkinlik için ilk günden itibaren atılan adımları vurgulayan Bakan Şimşek, yatırımcılara şunları ifade etti: "Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını gözlemliyoruz. Yürürlükteki programın Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini görmekteyiz.”

Ekonomi politikalarının ana hedefinin fiyat istikrarının tesis edilmesi ve yapısal dönüşümün sağlanması olduğunu da aktaran Şimşek, bu yöndeki politikaların kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.