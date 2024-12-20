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Bakan Uraloğlu Trabzon'daki Söğütlü Kavşağı'ndaki Trafik Sorununu Çözdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'daki Söğütlü Kavşağı'ndaki trafik sorununu çözdüklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:03
Bakan Uraloğlu Trabzon'daki Söğütlü Kavşağı'ndaki Trafik Sorununu Çözdü

Bakan Uraloğlu, Söğütlü Kavşağı'ndaki Trafik Sorununu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin bulunduğu bölgedeki Söğütlü Kavşağı'nda yaşanan trafik sorununu çözdüklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, başlattıkları düzenleme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Trafik Sıkışıklığına Son

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak mevcut kavşağın depolama alanının yetersizliğinin trafikte sıkışıklık ve yığılmalara neden olduğunu vurguladı. Yapılan analizler doğrultusunda yeni bir düzenleme gerçekleştirildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Yeni kavşak modeli ile sürücüler Trabzon yönünden gelerek 'U' dönüşü ile Trabzon Üniversitesine giriş yapıyor. Bu sayede Söğütlü Mahallesine devam edecek araçlar için oluşturulan yan yol ile depolama alanını yaklaşık 5 kat artırmış olduk," dedi.

Trafik Güvenliği ve Akış Sürekliliği

Bakan, Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan araç birikimlerini önleyerek trafik güvenliğini sağladıklarını ifade etti. Kavşaktaki çalışmalara sadece 6 gün içinde tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Kavşağımızı hizmete aldıktan sonra Trabzon Üniversitesi Söğütlü Kavşağında trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladık," şeklinde konuştu.

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