Bakan Yumaklı’dan İsrail tohum iddialarına sert yanıt

Bakan Yumaklı Şile'de: İsrail tohum iddialarına cevap

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrail ile ticaretin kesildiği döneme ilişkin tohum iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şile'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında esnaf ziyaretleri, fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliğine katılan Yumaklı, iddialara yanıt verirken üretimde hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Ziyaretin amacı ve üretici vurgusu

Yumaklı, ziyaretlerinin amacını vatandaşların gündemini dinlemek ve çözüm taleplerini doğrudan almak şeklinde özetledi: "Buradaki bütün amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle alakalı bizlerle paylaşım yapmalarını sağlamak, onlara kafalarındaki sorular varsa cevaplar vermek, çözülmesini talep ettikleri konuları bizatihi ilk elden kendilerinden almaktı."

Genç bir üreticiyle serada patlıcan hasadı yaptıklarını belirten Yumaklı, üreticinin desteklerden yararlandığını ve ülke gıda arz güvenliğine katkı sunduğunu ifade etti.

Fide destekleri ve üretim rakamları

Yumaklı, destek kapsamında "Dün burada 260 bine yakın fideyi üreticilerimizle buluşturduk" dedi ve toplu sayı hakkında şunları aktardı: Toplamda 1 milyon 200 bini geçti.

Sülün ve keklik salımı, biyoçeşitlilik

Sülün salımı etkinliğinde konuşan Bakan, kene vakalarıyla ilgili kamu taleplerine değindi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarının yürüttüğü çalışmalara işaret etti. Yumaklı, "1 milyonun üzerinde keklik ve sülün salımı gerçekleşti" bilgisini paylaştı ve biyoçeşitliliğe katkı veren diğer türlerin de doğaya salındığını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretim gücüne dikkat çeken Yumaklı, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci. Bu üretim gücümüzü de katlanarak devam ettirecek genç kardeşlerimin erkek olsun, kadın olsun bu üretimin içerisinde olmasını sağlamak amacımız." ifadelerini kullandı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çağrısı

Bakan, üretim yapmak için destek almak isteyenleri tarım il ve ilçe müdürlüklerine davet ederek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine vatandaşları çağırdı: "Fidanın ve tohumun toprakla buluştuğu, yeşil vatanımızın daha da yeşillendirilmesi, kayıplarımızın geri getirilmesi için yapacağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde bu alanlara davet ediyoruz."

Netanyahu'nun tohum açıklamalarına sert tepki

Açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tohum açıklamalarına ilişkin soruya yanıt veren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyden önce çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine, kendi insanlığına yedirebilmiş birisinin bu anlamda söyledikleri bizim için zerre kadar bir kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil. Şu açıdan doğru değil. Eğer bu direkt bizim tohum anlamında ülkemizi tehdit niteliğinde bir şeyse bunun hiçbir geçerliliği yok. Tabii bunların dezenformasyonlarına mal bulmuş mağribi gibi atlayanlar oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle ticaretin her türünün İsrail ile kesildiği andan itibaren 'Eyvah, biz tarımsal üretimde tohum da bulamayız.' diyenlerin hepsine bugün itibarıyla hiçbir problemin olmaması en büyük cevap. Üreticilerimiz de bu cevabı verdi. Türkiye tarımsal üretimde her başlıkta dünyada sayılı ülkelerden birisidir. Bu konuda niye kendimizi aşağı görelim? Böyle bir şey gerçek değil. İkincisi de tohum firmalarımızın dünyada artık otorite haline geldiğini, dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'de yetiştirilen tohumların ihraç edildiğini de söylemek istiyorum."

Açıklamaların ardından Yumaklı, orman köylüleriyle bir araya geldi.