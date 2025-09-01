Bakan Yumaklı: Türkiye'de Yangınlarda Son Durum

Bakan İbrahim Yumaklı: Türkiye'de Yangınlarda Son Durum

Yumaklı'nın NSosyal paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin değerlendirme yaptı.

"Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı."

Yumaklı, Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.

Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araçtaki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiğini kaydetti.