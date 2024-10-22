Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Un Sanayicileriyle Bir Araya Geldi

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Un Sanayicilerinin Temsilcileriyle Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Potansiyelimizi Koruyalım

Görüşme Ticaret Bakanlığında yapıldı. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin potansiyelini gözetip hem üreticimizi hem de sanayicimizi koruyacak adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Buğdayda Önemli Bir Ülkeyiz

Bakan Bolat, Türkiye'nin buğday üretiminde dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, ülkenin hem iç talebi karşıladığını hem de ihracatta öne çıktığını belirtti. Ayrıca, hükümet olarak üreticilere ve çiftçilere destek sağlamanın devam edeceğini ifade etti.

Piyasa İstikrarı İçin Ortak Karar

Bolat, toplantıdan çıkan sonuçları değerlendirerek, "Piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları olarak un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarı koruyacağız," şeklinde konuştu. Toplantıya katılan tüm taraflara teşekkür etti.