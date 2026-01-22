Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Sektörü Masaya Yatırıldı

Balıkesir’de Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, midye yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Açılış ve vurgular

Açılış konuşmalarını Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç yaptı. Maltaş, Türkiye’de yıllık 8 bin tonın üzerinde çiftlik midyesi üretildiğini ve bunun büyük bölümünün midye dolması olarak tüketildiğini belirtti.

Maltaş, çiftlik sayısının arttığını, uzun yıllar kontrolsüz yürütülen üretimin artık daha iyi şartlarda, kontrollü ve sağlıklı şekilde yapılmaya başlandığını söyledi. Toplantıda sağlıklı tüketimin yaygınlaştırılması, sektörün algısının güçlendirilmesi ve üreticilerin tek çatı altında birleşerek ortak hareket etmesi gibi başlıkların ele alınacağı vurgulandı.

Enstitünün rolü ve tarımsal üretim

Kerim Kılınç, enstitünün Türkiye’de ırk ıslah programına alınan ilk kuruluşlardan biri olduğunu hatırlatarak, bu alanda önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Kılınç, tarımsal üretimin bir ülkenin bağımsızlığı ve gücünü temsil eden temel unsurlardan olduğunu belirtti ve enstitünün geniş arazi varlığı ile kurumsal yapısının sektöre katkı sunduğunu aktardı.

Kılınç, son yıllarda TÜBİTAK destekli projelere ağırlık verildiğini, koruma altındaki hayvan varlığının ıslah edilerek geliştirildiğini ve yaklaşık 2 bin baş civarındaki hayvan varlığının korunarak sektöre kazandırıldığını söyledi.

Gündem ve tartışılan başlıklar

Açılışın ardından enstitü bünyesinde yetişen manda sütünden yapılan sütlaç ve öğle arasında midye dolma ikramı yapıldı. Toplantı, midye yetiştiriciliğinin sorunları ve çözüm önerilerinin sunum ve panellerle ele alınmasıyla devam etti.

Gündemde öne çıkan konular arasında midye üretim ve analiz laboratuvarı faaliyetleri, toplumun midye ve midye ürünlerine bakışı, midye tüketimiyle ilgili imajın düzeltilmesi, sağlıklı midye tüketiminin yaygınlaştırılması, üretici birlikleri altında ortak hareket etme yöntemleri, yavru üretim tesislerinin teşviki ve doğal üretim alanlarının korunması gibi başlıklar yer aldı.

Sonuç ve kapanış

Gün boyu süren toplantı, sunumlar, paneller ve sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından kapanış oturumu ile sona erdi. Yapılan görüş alışverişlerinin, birlik için önemli bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

