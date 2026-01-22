Işıkhan: Dijitalleşme nitelikli iş fırsatıdır — 14. Çalışma Meclisi

Bakan Vedat Işıkhan, 14’üncü Çalışma Meclisi’nde dijitalleşmenin tehdit değil, nitelikli ve sürdürülebilir işler için fırsat olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:37
Vedat Işıkhan: Dijitalleşmeyi nitelikli iş fırsatı olarak görmeliyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14’üncü Çalışma Meclisi toplantısında dijital dönüşümün yalnızca tehdit olarak değil, aynı zamanda nitelikli ve sürdürülebilir istihdam yaratma fırsatı olduğuna dikkat çekti.

"Dijitalleşmeyi iş güvencesi ve sosyal güvenlik gibi temel hakları zayıflatan bir tehdit olarak değil, aksine daha nitelikli ve daha sürdürülebilir işlerin oluşturulması için bir fırsat olarak görmeliyiz"

Toplantı, ATO Congresium’da gerçekleştirildi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Işıkhan’ın katıldığı oturumda kamu kurum ve kuruluşları, işçi, memur ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalışma Meclisi uzlaşı kültürünü yerleştirdi

Işıkhan, Çalışma Meclisi’nin üçlü sosyal diyalog mekanizmasının en üst ve en kapsayıcı platformu olduğunu belirterek, "Çalışma Meclisi, üçlü diyalog mekanizması olarak Türkiye’de sosyal adaleti pekiştirmiş, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) normlarının uygulanmasını kolaylaştırmış ve ekonomik kalkınmaya sosyal boyut kazandırmıştır" dedi. Platformun, katılımcı demokrasinin önemli bir örneği olarak işçi ve işverenlerin sesini doğrudan hükümete ilettiğini ve uzlaşı kültürünü yerleştirdiğini vurguladı.

Dijital dönüşüm iş dünyasının merkezinde

Bakan Işıkhan, toplantının "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" başlığıyla yapıldığını hatırlatarak, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve nesnelerin internetinin çalışma hayatında köklü değişimler yarattığını belirtti. "Dijital dönüşüm artık bir trend değil, iş dünyamızın merkezinde yer alan kaçınılmaz bir gerçektir."

İşverenlere ve sendikalara çağrı

Işıkhan, işverenlere dijitalleşmeyi sadece maliyet düşürme veya işgücünü ikame etme aracı olarak görmemeleri gerektiğini; insan kaynağını merkeze alan, yeniden eğitim ve beceri kazandırma süreçlerine yatırım yapan bir anlayışı benimsemelerinin önemine işaret etti. Sendikalardan ise dönüşümü engelleyici bir yaklaşım yerine, dönüşümü yönlendiren ve çalışanları bu sürece hazırlayan bir tutum beklediklerini söyledi. "Sendikalarımızın dijitalleşme karşısında 'kayıp' diliyle değil, 'hak ve fırsat' diliyle hareket etmelerini istiyoruz."

Hedefler ve oturum başlıkları

Bakanlık olarak özellikle bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri odağında yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini temel hedef olarak belirlediklerini açıklayan Işıkhan, 14. Çalışma Meclisi'nde üç ana oturumun ele alınacağını duyurdu: Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm, Dijitalleşmenin Çalışma Modelleri ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri ve Dijitalleşmenin Kamu Çalışma Hayatına Etkileri.

Program, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasıyla devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

