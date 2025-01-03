Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı, Kredi Hacmi Yükseliyor

Bankacılık Sektöründeki Mevduat Artışı

Türkiye'nin bankacılık sektörü, 27 Aralık ile biten haftada toplam mevduatını 494,1 milyar lira artırarak 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin lira'ya yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün mevduatı, bankalar arası dahil, önemli bir artış gösterdi.

Mevduat Dağılımı

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 artarak 12 trilyon 85 milyar 433 milyon 131 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,13 artışla 6 trilyon 469 milyar 965 milyon 610 bin lira seviyesine ulaştı. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 192 milyar 552 milyon dolar düzeyindeyken, bunun 163 milyar 279 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 27 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık artış gözlemlendi.

Kredi Verilerindeki Değişim

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 1,51 artışla 1 trilyon 919 milyar 281 milyon 579 bin lira olarak kaydedildi. Taksitli ticari kredilerde de yüzde 0,40'lık bir artış gerçekleşti ve bu rakam 2 trilyon 1 milyar 120 milyon 760 bin lira'ya çıktı. Ayrıca, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,40 artarak 2 trilyon 314 milyar 26 milyon 973 bin lira seviyesine ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin bileşenleri arasında 461 milyar 974 milyon 317 bin lira ile konut, 59 milyar 263 milyon 529 bin lira ile taşıt ve 1 trilyon 398 milyar 43 milyon 733 bin lira ile diğer krediler yer alıyor.

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Aralık ile biten haftada 208 milyar 736 milyon 831 bin lira artarak 15 trilyon 455 milyar 841 milyon 153 bin lira'ya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,13 oranında bir artış göstermiştir.