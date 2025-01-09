Bankacılık Sektöründe Mevduat Azaldı, Kredi Hacmi Yükseldi

Türkiye Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 317,6 milyar lira azalarak 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin lira seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, sektörün durumunu gözler önüne serdi.

Mevduat içerikleri ve Değişimler

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 317 milyar 623 milyon 709 bin lira düşüş gösterdi. Aynı dönemde bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin lira oldu. Yabancı para cinsinden mevduat ise hafif bir artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin lira olarak kaydedildi.

Yabancı Para Mevduatı Üzerine Veriler

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, 192 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bunun 163 milyar 210 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önüne alındığında 3 Ocak itibarıyla 144 milyon dolarlık bir artış görüldü.

Kredilerde Artış Trendi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri ise geçen hafta yüzde 0,40 artış göstererek 1 trilyon 926 milyar 919 milyon 851 bin lira oldu. Öte yandan, taksitli ticari krediler yüzde 2,16 yükselişle 2 trilyon 44 milyar 351 milyon 32 bin lira seviyesine ulaştı. Kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,27 artışla 2 trilyon 366 milyar 615 milyon 319 bin lira oldu.

Kredi Hacminde Yüksek Artış

Banka kredilerinin toplam hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 27 milyar 368 milyon 153 bin lira artarak 15 trilyon 483 milyar 209 milyon 306 bin lira oldu. Bu toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,91 oranında bir artış kaydetti.