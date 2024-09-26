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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi ve Mevduat Durumu

Bankacılık sektöründe kredi hacmi 14,8 trilyon liraya ulaştı, mevduat ise 17,73 trilyon liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:29
Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi ve Mevduat Durumu

Bankacılık Sektöründe Gelişmeler

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçtiğimiz hafta itibarıyla 14,8 trilyon lira seviyesine ulaştı. Bu durum, sektörün genel büyümesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kredi Hacminde Artış

20 Eylül haftasında kredi hacmi, 87 milyar 677 milyon lira artarak 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, söz konusu dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat 116 milyar 760 milyon lira artışla 17 trilyon 730 milyar 171 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartı Alacakları

Tüketici kredilerinin toplamı 1 trilyon 808,5 milyar lira olarak belirlenirken, bu miktarın 462 milyar 709 milyon lirası konut kredisi, 79 milyar 132 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 266 milyar 690 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Öte yandan, bireysel kredi kartı alacakları %2,6 azalarak 1 trilyon 582 milyar 56 milyon liraya geriledi.

Yasal Öz Kaynaklarda Artış

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 20 Eylül itibarıyla 1 milyar 266 milyon liralık artışla 260 milyar 521 milyon lira oldu. Bu süre zarfında sektörün yasal öz kaynakları 27 milyar 490 milyon lira artarak 3 trilyon 172 milyar 892 milyon liraya yükseldi.

KKM Bakiyesindeki Değişim

Son olarak, Katılım Fonları (KKM) bakiyesi, bir önceki haftaya göre %1,9 azalarak 1 trilyon 533 milyar 931,6 milyon liraya düştü. Bu durum, toplam mevduatın %8,7'sine tekabül ediyor.

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