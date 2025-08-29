Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Kârı 479,2 Milyar Lira; Aktif Büyüklük 40,7 Trilyon

Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Kârı 479,2 Milyar Lira

BDDK'nın Temmuz 2025 dönemi konsolide olmayan ana göstergeleri açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Temmuz 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı. Kurum verilerine göre sektörün dönem net kârı Temmuz sonu itibarıyla 479 milyar 205 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Rapor, sektörün toplam aktif büyüklüğünde yıl sonuna göre önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Aktif büyüklüğü, 2024 sonuna göre 8 trilyon 47 milyar 838 milyon lira artışla 40 trilyon 705 milyar 72 milyon lira seviyesine ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler Temmuz ayı itibarıyla 20 trilyon 58 milyar 633 milyon lira düzeyinde bulunurken, menkul değerler toplamı 6 trilyon 489 milyar 973 milyon lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,18 olarak gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 24,3 artarak 23 trilyon 490 milyar 26 milyon liraya çıktı. Özkaynak toplamı ise aynı dönemde yüzde 19,4 artışla 3 trilyon 460 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

Raporda ayrıca sektörün sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,20 olarak belirtildi. BDDK verileri, Temmuz 2025 itibarıyla bankacılık sektörünün kârlılık, likidite ve sermaye göstergelerinde gözlemlenen gelişmeleri ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.