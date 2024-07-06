Bankalardan emeklilere promosyon kıyağı! Rakamı duyan o bankanın şubesine koşacak

Temmuz ayı itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler için sunulan bu avantajlar, maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı bankaların sunduğu güncel promosyonlar:

10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alan emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Ziraat Bankası aracılığıyla SGK emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriliyor.





Halkbank'tan 3 yıl boyunca emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Maaş tutarına göre: 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ING, emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenlere ek 3.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı da bulunuyor.

Denizbank, 3 yıl süreyle emekli maaşı almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapıyor: 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.





QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlıyor.

Türkiye Finans, 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve davet edilen her bir emekli yakını için toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şu şekilde: 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.

Emekliler, promosyon kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak ve tercihlerini belirlemek için bankaların şubelerine veya resmi web sitelerine başvurabilirler.

Uzmanlar, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın bankaların promosyon tutarlarını güncellemesine neden olacağını belirtiyor. Bu sebeple, emekli maaşlarını başka bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere bir süre beklemeleri öneriliyor. Bankaların yeni promosyon kampanyalarını duyurmasıyla birlikte, emeklilerin daha yüksek nakit promosyonlar alabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, bankalar arasında rekabeti artırarak emekliler için daha avantajlı tekliflerin sunulmasına yol açabilir.

Emeklilerin, promosyon kampanyalarını değerlendirirken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Öncelikle, sunulan nakit promosyonların yanı sıra bankaların sunduğu diğer avantajları da dikkate almak önemli. Örneğin, kredi kartı avantajları, otomatik ödeme talimatlarına yönelik ek promosyonlar veya düşük faizli kredi imkanları gibi ek faydalar değerlendirilmeli. Ayrıca, taahhüt süresi boyunca bankanın hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti de göz önünde bulundurulmalı. Emekliler, ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçerek hem yüksek promosyonlardan faydalanabilir hem de bankacılık işlemlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.