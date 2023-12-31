Başvuran dar gelirlilere en az 2.347 TL yardım parası ödenecek! Bakanlık gerekli şartları açıkladı

Yapılan devlet destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşın yüklerini hafifletiyor. Destek ödemelerinde eğitim yardımı, fatura yardımı, gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Dar gelirli vatandaşın ayağını yerden kesecek zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…







YENİ YILDA VATANDAŞLARA DEVLET DESTEĞİ! ZAMLI YARDIMLAR 2.346, 5.097, 7.601 TL VE DAHA FAZLASI

2024 yılında sadece maaş artışını değil, aynı zamanda yüzbinlerce insana fayda sağlayacak sosyal güvenlik artışını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Aile Bakanlığı'ndan hane sosyal yardımı alan vatandaşlar, desteklerinin artırılması için gün sayıyor. Peki 2024 yılında sosyal yardımlar ne kadar olacak? 65 yaşımda emekli maaşım ne kadar artacak? 2024 yılında konut edinim desteği tutarı ne kadar olacak? İşte sosyal yardımlara gelecek zamların detayları…

Mevcut ekonomik koşullar birçok hanenin geçimini zorlaştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliri düşük olan veya hiç olmayan hanelere yönelik sunduğu çeşitli sosyal yardım programları bu dönemde büyük önem taşıyor. Maaş artışına her zaman sosyal yardım ödemelerinde orantılı bir artış eşlik eder. Peki hangi sosyal yardım ödemeleri artacak?

HANGİ 2024 SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ZAMLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı programları aracılığıyla sağlanan sosyal yardımların neredeyse tamamının artacağı biliniyor. 65 yaş aylığı, çocuk aylığı, malul aylığı, engelli akraba aylığı, evde bakım destek ödeneği, hasta nafaka ödeneği, dul aylığı, yetim aylığı başta olmak üzere pek çok sosyal yardım tutarı artırılacak. Kamu Hizmeti Tahkim Komisyonu, Kamu Hizmeti Maaş Faktörü yoluyla elde edilen artışları etkiler. Ocak ayı için memur sayısında yüzde 15'lik artış planlanıyordu ancak beş aylık enflasyon oranıyla birleştirildiğinde artış yüzde 45'e ulaştı. Artışın kesin miktarını aralık ayı enflasyon verileri açıklayacak. Mevcut senaryoda sosyal yardımların ne kadar artacağı hesaplandı.

2024 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş ve üzeri emeklilik sigortası kapsamına girmeyen 65 yaş ve üzeri kişilere yönelik sosyal yardım. Maaş artışlarına göre her yıl artan destek miktarı şu anda yaşlılara ödenen 2 bin 348 TL. Yüzde 45 artışla 3.405 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak Aralık ayı verilerinin açıklanması ve çeşitli eklemeler nedeniyle daha da artması ihtimali var.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların bakımı için 97 5.000 TL ödenek ayrıldı. Evde bakım çalışanının maaşının 2024 yılında en az yüzde 45 oranında artarak 7 bin 391 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Şu anda yüzde 40 ile 69 arasında engelli vatandaşlara 1.874 TL maaş ödeniyor. Devlet, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara 2 bin 811 TL destek sağlıyor. Bir sonraki asgari artışın engelli derecesi yüzde 40 ile 69 arasında olan vatandaşlar için 2 bin 718 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlar için ise 4 bin 77 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni yılda maaşların yanı sıra sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemeleri de artacak. Buna göre okul öncesi öğrenim ücreti 2.421 TL'den 3.511 TL'ye çıkacak. İlköğretim 3.632 TL'den 5.266 TL'ye çıkarılacak. Ortaöğretime ödenen 3.874 TL'lik ödeme 5.617 TL'ye çıkarılacak. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik ödemeler 4.358 TL'den 6.320 TL'ye çıkacak.