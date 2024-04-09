Başvuru yapanlara geri ödeme başlıyor! Bu şartları sağlayan milyonlarca çalışan alacak

BES'te Yüzde 50'ye Kadar Kısmi Ödeme: Başvuru Şartları ve Detaylar

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcılara evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında biriken fonun yüzde 50'sini alma imkanı sağlayan kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları netleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da devreye alınacak olan kısmen ödeme uygulamasının başvuru esaslarını belirlediği genelgeyi yayımladı.

Bu uygulama ile BES katılımcıları, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan belirli yaşam olaylarında hesaplarında biriken tutarın yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler. Ancak, bu hakka sahip olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Öncelikle, başvuru yapacak katılımcıların daha önce kısmen ödeme almamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken, başvuruların Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrol edilmesi sağlanacak.

Başvuruların kabul edilmesi için belirlenen hallerde daha önce kısmen ödeme almayan katılımcılar arasında en az 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Doğal afet durumu hariç daha önce kısmen ödeme alanların ise önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranacak. İlk defa kısmen ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 yıl sistemde olma durumu kontrol edilecek.

SEDDK'nın belirlediği başvuru şartlarına ek olarak, katılımcıların katkı payı ödemeleri için de bazı kriterler belirlendi. Doğal afet durumu hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden veya ilk kez bu hakkı kullanacak katılımcıların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olması gerekecek.

Bireysel emeklilik sözleşmesinde rehin, haciz veya alacağın devri sözleşmesine konu olmadığı tespit edilecek. Kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek.

Başvuru sürecinde, katılımcılar istenilen belgelerle eş zamanlı şekilde başvuru yapabildiği gibi, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evlendiğini veya konut aldığını gösterir belgeler ile de başvuru yapabilecekler. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ise ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacaklar.

Kısmen ödeme tutarları, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden hesaplanacak. Hesapta bekleyen fon alım talimatları, henüz katılımcının hesabına intikal etmemiş katkı payı ve devlet katkısı tutarları dikkate alınmayacak. Fon satım talimatı verilecek hesapta, işlemi devam eden fon dağılım değişikliği veya kesintilere ilişkin süreçler varsa önce bu işlemlerin tamamlanması beklenecek. Katılımcılar, belge ibrazını başvuru sonrasında yapması durumunda azami iki ay olmak üzere kısmen ödeme süreci sonlanana kadar fon dağılım değişikliği yapamayacaklar.

Kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenecek. Belgelerin başvurudan sonra ibraz edilmesi durumunda, devlet katkısı en geç fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş günü ödemes