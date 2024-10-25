Teknolojinin Kaptanları Ödülleri Sahiplerini Buldu

7. Teknoloji Kaptanları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi kapsamında, sektörlerin dijital dönüşüm sürecinde başarı gösteren projelerin ödüllendirildiği 7. Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül Töreninin Detayları

İstanbul'da düzenlenen etkinlik, katılımcılara sektörlerin dijital dönüşümdeki süreçlerini değerlendirme fırsatı sundu. Törende, sosyal sorumluluk, operasyonel yetkinlik, müşteri etkileşimi, maliyet iyileştirme, inovasyon ve dijital dönüşüm kategorilerinde ödüller verildi.

Başarılı Projelerin Derecelendirilmesi

Başvuran projeler, halk oylaması sonrası iş ve akademi dünyasından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu yılın kazananları arasında Yılın 1. Teknoloji Kaptanı büyük ödülün sahibi Fahri Arkan oldu. Arkan, AgeSa Hayat ve Emeklilik’ten geldi ve tüm ödül kategorilerinde ilk 3 içinde yer alarak toplamda 7 ödül kazandı.

Ödül Kazananlar

Yılın 1. Teknoloji Kaptanı: Fahri Arkan (AgeSa Hayat ve Emeklilik)

Fahri Arkan (AgeSa Hayat ve Emeklilik) Yılın 2. Teknoloji Kaptanı: Serdar Çalışkan (Assan)

Serdar Çalışkan (Assan) Yılın 3. Teknoloji Kaptanı: Cihan Yıldız (Boyner Büyük Magazacılık) ve Gökay Burak Akkuş (Aras Digital)

Projeler ve Kazanımlar

Fahri Arkan, "DeliverX" projesi ile maliyet iyileştirme, "Engelsiz Dijital Deneyim" projesi ile müşteri etkileşimi alanlarında, ayrıca dijital dönüşüm projesi "KBOT" ile de birincilik ödüllerini kazandı. İnovasyon projesi "Boyner NOW" ile Cihan Yıldız birinci olurken, operasyonel yetkinlik kategorisinde Gökay Burak Akkuş "Yapay Zeka Destekli Mağaza ve Entegrasyon Yönetim" projesiyle başarı gösterdi.

Bilişim Zirvesi'nde yapılan açıklamalarda BThaber Başkanı Murat Göçe, bilişim ekosisteminin önemine değinirken, Teknoloji Kaptanları Danışma Kurulu Başkanı Çağatay Sözer ise projelerin dikkatle incelenmesini önerdi.

Bilişim Zirvesi kapsamında sektörlerin dijital dönüşüm sürecinde aldıkları ya da farklı iş süreçleri için geliştirdikleri başarılı aksiyonları önceliklendirmek amacıyla verilen 7. Teknoloji Kaptanları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.