Bayraktar Filyos'tan Gabar'a bağlandı: "2026'da Daha Fazla Üreteceğiz"

Bakan Alparslan Bayraktar, Filyos'tan Gabar'a telekonferansla bağlanıp saha ekiplerinin yeni yılını kutladı; Şırnak'ta üretim artışı ve 2026 hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:17
Bakan Bayraktar, Filyos'tan Gabar'daki saha ekipleriyle telekonferansla bir araya gelerek üretim hedeflerini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıl akşamında Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nden Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonu'na telekonferansla bağlanarak sahadaki TPAO ve TPİC personelinin yeni yılını kutladı.

Bayraktar, yeni yıl gecesini sahada geçirdiklerini vurgulayarak, "Yeni yıl akşamında sahadayız. Sizler farklı yerlerde Türkiye’nin her yerinde. Ülkemizin enerji güvenliği için, enerji bağımsızlığı için yürüttüğümüz projeler kapsamında farklı lokasyonlardasınız. Bizde Filyos’tayız. Akşamdan beri burada çok önemli toplantılar yaptık. Burada ki işçi kardeşlerimizle, mühendis kardeşlerimiz ile birlikte olduk. Hep söylüyoruz, Gabar çok önemli bir örneği, küçük bir örneği. Terörsüz Türkiye ile, terörsüz bölge ile inşallah Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Bayraktar, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Onun şahsında tüm Şırnaklı kardeşlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Sahada fedakarca çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kazasız, belasız bir mesai diliyorum. 2026 yılında da birlikte çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Telekonferansta konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar'daki üretimin stratejik önemine işaret ederek şunları aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin de gayreti ile bugün itibari ile günlük 80 bin varil petrol üretiyoruz. Burada yoğun bir şekilde kar yağıyor. Ama 3 bin 500 çalışanımızla 149 kuyuda 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Arkamda milli ve yerli kulemiz daima petrol aramaya ediyor, işçilerimiz çalışıyor. Arkamızda da Seyit Onbaşı kulemiz var ve 2 bin 700 metre kazmış durumdayız. Kazmaya da devam ediyoruz. Gelecek yıla daha ümit ile bakıyoruz. Bugün itibari ile 80 bin varil çok önemli bir katkıdır ülkemize ve enerji politikamıza. Ama önümüzde ki yılla birlikte, 2026 yılından çok daha umutluyuz. Çok daha fazla kuyu kazacağız ve çok daha petrol üretmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz".

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise 2026 yılına ilişkin beklentilerini şöyle dile getirdi: "tesislerinin temel atma töreni inşallah olacak olan bir yıl olur. İnşallah 2026 yılında 100 bin varile ulaşırız. O zaman Şırnak halkı olarak kapınızı çalarız. Şırnak’ta bir petrol rafinerisinin kurulması talebimizi orada hep beraber size arz edeceğiz. Bunu da yapacağınızdan zerreyi miskal şüphemiz yok. Size de başarılar diliyorum".

Telekonferansa; Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPİC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile çok sayıda TPAO ve TPİC çalışanı katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

