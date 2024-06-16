Bayram öncesi emekliye kabus gibi haber! Maaş bekleyenler artık o günü bekleyecek

Kurban Bayramı'nı çocukları ve torunlarıyla geçirmeyi umut eden emekliler, maalesef bu yıl kurban kesme imkanından mahrum bırakıldı. Ekonomik politikaların etkisiyle değeri düşen 3 bin Türk Lirası'lık ikramiye, onların bayram sevincini gölgelemekte. Maaşlarını bayram öncesi alan emekliler, bu kez bayramı sadece ikramiyeleriyle idare etmek durumunda kaldı.

Haziran ayında emekli vatandaşların maaşları ne vakit hesaplarına geçecek? Emekli maaşlarının ödeme günleri hangi tarihleri kapsayacak? Haziran 2024'te memur emeklileri maaşlarını ne zaman alabilecek? Bağ-Kur emeklileri maaşlarını hangi günlerde bekleyebilir? Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin gözü kulağı bu önemli soruların cevaplarında...





Geçmiş yıllarda bayram öncesinde hem ikramiyeleri hem de maaşları erken ödenen emekliler, bu Kurban Bayramı'nda daha hüzünlü bir dönem geçirecekler. Sözcü gazetesinde yer alan bir habere göre, açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi veren emekliler, bayram vesilesiyle bir nebze olsun mutlu olmayı umut etmişlerdi ancak beklentileri karşılanmadı.

10 Haziran'da ikramiyelerini almaya başlayan emekliler için, 15 Haziran'da başlayıp 9 gün sürecek olan bayram tatili nedeniyle maaş ödemeleri bayram sonrasına ertelendi. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme takvimi açıklandığında, maaşların da bayramdan önce ödeneceği yönünde bir duyuru yapılmasını bekliyorlardı. Ancak hükümet, bu bayramda memur, kamu işçisi ve emekli maaşları ile ilgili herhangi bir ödeme düzenlemesi yapmadı.

Haziran 2024 Emekli Maaş Ödeme Takvimi

Emeklilik maaşlarının ne zaman yatırılacağı, emekliler arasında sıkça konuşulan ve internet üzerinde yoğun ilgi gören bir konu. Yayınlanan bilgilere göre, memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde; SSK emeklileri için tahsis numarasına bağlı olarak 17 ile 26'sı arasında; Bağ-Kur emeklileri için ise 25 ile 28'i arasında banka hesaplarına aktarılıyor. Haziran ayında da emekli maaşları, belirtilen bu tarihlerde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.