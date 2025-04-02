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Bazı Eşyaların İthalatında Yeni Gümrük İdareleri Belirlendi

Ticaret Bakanlığı, ithalata yetkili gümrük idarelerini güncelleyerek Trabzon ve Antalya'yı ekledi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:55
Bazı Eşyaların İthalatında Yeni Gümrük İdareleri Belirlendi

Kozmetik, deri ve ayakkabı gibi eşyaların ithalatı için yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığı, bu konudaki tebliğlerini Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Yeni düzenlemelere göre, Trabzon Gümrük Müdürlüğü artık kozmetik, deri ve deriden mamul eşyaların yanı sıra ayakkabıların da serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahip.

Ayrıca, Antalya Gümrük Müdürlüğü ile birlikte Trabzon, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerine de yetkili kılındı. Bu değişiklikler, ithalat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, cam ihtisas gümrüğü uygulaması da genişletilerek emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri cam eşyaları için de güncellendi. Bu güncellemeler, sektördeki gelişmelere yanıt olarak yapıldı.

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