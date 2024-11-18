Benzin Fiyatında 62 Kuruşluk İndirim!

Benzin Fiyatında Gece Yarısından İtibaren İndirim

Akaryakıt fiyatlarına yansıyan yeni düzenlemeyle birlikte, benzinin litre fiyatında 62 kuruşluk bir indirim yapılacağı açıklandı. AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirim gece yarısından geçerli olacak.

İlin Fiyat Değişiklikleri

Başkent Ankara'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 liraya düşecek. İstanbul'da litre fiyatı 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de ise 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile $dolar kurundaki değişiklikler etkili oluyor. Bu ciften hesaplamalar sonrası dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentler arasında değişiklik gösterebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.