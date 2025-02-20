Berlin'de Toplu Ulaşım İçin Üçüncü Grev Dalgası: Ulaşım Felç Oldu

Berlin'de BVG çalışanlarının başlattığı 48 saatlik grev, toplu taşıma seferlerini durma noktasına getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:41
Berlin'de Toplu Ulaşım İçin Üçüncü Grev Dalgası: Ulaşım Felç Oldu

Berlin'de Üçüncü Uyarı Grevi Başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, toplu taşıma şirketi BVG çalışanları, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla üçüncü uyarı grevini başlattı. Bu grev, toplu taşıma sistemini durma noktasına getirdi.

48 Saatlik Grev Uygulaması

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) öncülüğündeki bu grev, işverenleri daha iyi ücretler ve çalışma koşullarına zorlamak için gece yarısından itibaren 48 saat sürecek şekilde planlandı. Grev nedeniyle Berlin'deki otobüs, metro ve tramvay seferleri büyük ölçüde aksadı.

Yolcular Etkileniyor

Grev, milyonlarca yolcuyu olumsuz etkiledi. Berlin'deki sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıklarına ilişkin Alman polisi raporlar düzenledi. BVG, yapılan grevleri 'abartılı' olarak nitelendirerek, "Sadece BVG adına taşeronlar tarafından işletilen birkaç otobüs hala hizmet veriyor." ifadesinde bulundu.

Sendikanın Talepleri

Ver.di, BVG’de çalışın 16 bin personel için aylık 750 avro ek maaş artışı talep ediyor. Ayrıca, yılda 13 maaş ödenmesi, sürücüye yönelik 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödenek de istenen diğer talepler arasında.

Müzakerelerin Durumu

BVG yönetimi, 2028 yılına kadar %17,6'lık ücret artışı önerisini kabul etmedi. Ver.di, şu anda yalnızca BVG ile değil, federal hükümet ve ülke genelindeki belediyelerle de kamu sektöründe maaş artışı müzakereleri yürütmekte.

Diğer Eyaletlerdeki Etkiler

Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde de toplu taşıma çalışanları ücret görüşmelerinin son turunun başarısız olmasının ardından yarın yaklaşık 53 bin kişi iş bırakacak. Ver.di, bu eyaletlerde de üyeleri için %8'lik ücret artışı ve daha fazla izin günü talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 15. GAPTARIM Fuarı Kapılarını Açtı
2
Bakan Bolat: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1.4 Arttı
3
Berlin'de Toplu Ulaşım İçin Üçüncü Grev Dalgası: Ulaşım Felç Oldu
4
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 9 Trilyon 579,3 Milyar Lira
5
Hazine Alacakları Ocak Sonunda 27,6 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı
6
Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Düşüş Gösterdi
7
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı: Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?