Berlin'de Toplu Ulaşım İçin Üçüncü Grev Dalgası: Ulaşım Felç Oldu

Berlin'de Üçüncü Uyarı Grevi Başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, toplu taşıma şirketi BVG çalışanları, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla üçüncü uyarı grevini başlattı. Bu grev, toplu taşıma sistemini durma noktasına getirdi.

48 Saatlik Grev Uygulaması

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) öncülüğündeki bu grev, işverenleri daha iyi ücretler ve çalışma koşullarına zorlamak için gece yarısından itibaren 48 saat sürecek şekilde planlandı. Grev nedeniyle Berlin'deki otobüs, metro ve tramvay seferleri büyük ölçüde aksadı.

Yolcular Etkileniyor

Grev, milyonlarca yolcuyu olumsuz etkiledi. Berlin'deki sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıklarına ilişkin Alman polisi raporlar düzenledi. BVG, yapılan grevleri 'abartılı' olarak nitelendirerek, "Sadece BVG adına taşeronlar tarafından işletilen birkaç otobüs hala hizmet veriyor." ifadesinde bulundu.

Sendikanın Talepleri

Ver.di, BVG’de çalışın 16 bin personel için aylık 750 avro ek maaş artışı talep ediyor. Ayrıca, yılda 13 maaş ödenmesi, sürücüye yönelik 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödenek de istenen diğer talepler arasında.

Müzakerelerin Durumu

BVG yönetimi, 2028 yılına kadar %17,6'lık ücret artışı önerisini kabul etmedi. Ver.di, şu anda yalnızca BVG ile değil, federal hükümet ve ülke genelindeki belediyelerle de kamu sektöründe maaş artışı müzakereleri yürütmekte.

Diğer Eyaletlerdeki Etkiler

Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde de toplu taşıma çalışanları ücret görüşmelerinin son turunun başarısız olmasının ardından yarın yaklaşık 53 bin kişi iş bırakacak. Ver.di, bu eyaletlerde de üyeleri için %8'lik ücret artışı ve daha fazla izin günü talep ediyor.